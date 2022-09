Mauro Icardi ha salutato Parigi per provare a rilanciarsi in Turchia, dove è pronto a dare il via alla sua nuova avventura con il Galatasaray. Intervenuto in conferenza stampa, Christophe Galtier ha voluto mandare un ultimo messaggio a Maurito: "Mauro si è trasferito nelle ultime ore del calciomercato in Turchia, spero che lì possa essere felice e che possa trovare i ritmi di gioco molto alti per essere decisivo".