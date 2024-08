Dopo la candidatura di qualche giorno fa che ha fatto commuovere migliaia di cuori di Avellaneda, Diego Milito è stato oggi a colloquio con Victor Blanco, attuale presidente del Racing. Secondo quanto fa sapere TyC Sports, che porta alle cronache l'incontro di oggi per l'appunto, il colloquio si è svolto in un clima sereno: i due sono apparsi in buoni rapporti, ciononostante un'alleanza tra i due sembra esclusa.

Come spiega Merlo (di TyC Sports) infatti i due hanno visioni diverse a proposito del progetto che vogliono per il Racing. Ma da qui al 15 ottobre, data entro la quale vanno presentate le lista, potrebbe succedere di tutto.