Romelu Lukaku si avvicina alla Roma: l'accordo con il Chelsea per il prestito secco ed oneroso dell'attaccante è in chiusura. Il club inglese - informa Sky Sport - incasserà 5 milioni di euro. Ora si sta trattando per trovare l'intesa sullo stipendio con il giocatore: i giallorossi puntano a trovare l'accordo a 7,5 milioni netti.