Funziona, a giudicare dai primi minuti giocati insieme, l'intesa tra Alexis Sanchez e Dimitri Payet, la coppia d'attacco nuova di pacca del Marsiglia. La conferma arriva da uno dei due interessati, il fantasista francese, che ha parlato così del feeling con l'ex interista a margine della netta vittoria per 3-0 sul campo del Nizza: "L'ho sempre detto, con giocatori così è più facile giocare a calcio - le sue parole a Prime Video -. Riusciamo a trovarci in spazi stretti,, Alexis in attacco ci ha aiutato tanto con la palla e ha fatto anche due gol. È un buon inizio".