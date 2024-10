L'infortunio rimediato da Duvan Zapata contro l'Inter lascia tanta apprensione in casa Torino, costretto a valutare alcune mosse sul mercato se il problema al ginocchio sinistro dovesse obbligare il colombiano ad un lungo periodo di stop. Una delle idee dei granata porta a Mario Balotelli, ex attaccante nerazzurro, ora svincolato, che da diversi mesi si allena da solo a Brescia in attesa di una nuova opportunità. Lo riporta La Stampa.