Dal momento dell'ufficialità della promozione in Serie A, arrivata ai supplementari dei playoff contro il Pisa, il Monza della coppia Galliani-Berlusconi ha subito impostato un mercato fatto di grandi nomi per recitare un ruolo da protagonista. Sono già tanti i colpi messi a segno dalla società brianzola, che cerca ora un tassello importante nel ruolo di centravanti; giocatore che risponde al nome di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, in rotta con il PSG, sembra il profilo idoneo per il salto di qualità anche secondo gli esperti di Sisal che vedono un suo approdo al Monza entro la fine del calciomercato estivo a 2,25 volte la posta.