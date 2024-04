Robin Gosens pronto a lasciare l'Union Berlino dopo solo una stagione? La stagione al di sotto delle aspettative realizzata dalla formazione tedesca potrebbe portare l'ex terzino dell'Inter a cambiare aria, anche per potersi giocare le sue carte in prospettiva Mondiali 2026 visto che le porte per gli Europei di casa sembrano chiudersi. Anche se Gosens, ai microfoni della ZDF, fa capire di non voler mollare: "Sto giocando una stagione buona, solida e costante. Sono riuscito a dare il massimo nonostante i momenti difficili per la squadra. Continuerò a farlo finché la porta della Nazionale sarà aperta. È chiaro che non ci sono solo gli Europei, ma anche i Mondiali. Vorrei candidarmi, però il fatto è che devi giocare ai massimi livelli”.

L'ipotesi di lasciare Berlino, però, non è del tutto accantonata: “La mia ambizione è raggiungere quello che considero il livello più alto. Dopo la stagione rifletteremo e vedremo quale è la cosa giusta da fare. Anche se ciò non significa necessariamente che dirò addio dopo una stagione, assolutamente no”.