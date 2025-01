Negli scorsi giorni erano emerse delle voci sul possibile addio di Mario Balotelli dal Genoa. In conferenza stampa il tecnico del Grifone Patrick Vieira ha voluto frenare sul mercato in uscita: "Non ci sono novità, Ekuban e Norton-Cuffy saranno fuori per questa partita. Mario è tornato e ha fatto allenamenti per tutta la settimana con la squadra e farà parte del gruppo. L’atteggiamento di Mario è sempre stato positivo ed è importante capire che la cosa fondamentale e importante non è il singolo, ma la squadra. Non è Mario, non sono io, non è Milan, ma è la squadra".