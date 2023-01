Lukas Podolski diventa protagonista, in negativo, ad un torneo di beneficenza da lui stesso organizzato. Lo scenario è quello del torneo indoor 'Schauinsland Reisen Cup', che vedeva tra le partecipanti sei squadre, cinque tedesche e una polacca: l'ex Inter, che nel torneo in questone giocava con il Gornik Zabrze, durante sfida contro il Rot-Weiss Essen ha insultato pesantemente l'arbitro, guadagnandosi un cartellino rosso dopo un calcio di rigore fischiato contro la sua squadra. In seguito la decisione del direttore di gara, Podolski ha poi continuato la battaglia personale con il polemico lancio di una bottiglietta in mezzo al campo.