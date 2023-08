Grazie ad una rete di Varane nella ripresa, il Manchester United batte 1-0 il Wolverhampton e inizia la sua Premier League con una vittoria. Brivido in pieno recupero per Onana: l’arbitro ha deciso di non sanzionare un intervento scomposto dell’ex portiere dell’Inter in uscita e non concedere un calcio di rigore in favore della squadra ospite.