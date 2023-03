Christian Eriksen è stato nominato per il premio Ritorno dell'anno (Laureus World Comeback of the Year) ai Laureus World Sports Awards, la cerimonia che premia gli atleti di varie discipline sportive che si sono distinti nella stagione precedente. Dopo l'arresto cardiaco del 12 giugno 2021 all'Europeo durante Danimarca-Finlandia e l'installazione di un defibrillatore, Eriksen è tornato in campo a gennaio 2022 con il Brentford prima di trasferirsi al Manchester United la scorsa estate e di tornare a rappresentare la propria nazionale anche ai Mondiali in Qatar.