In collegamento dal Brasile con Sky Sport, l'ex attaccante dell'Inter Eder, che nelle ultime ore ha annunciato il suo addio al calcio, ha parole dolci per tutte le squadre italiane nelle quali ha militato: "Ogni squadra è stata particolare. All'Empoli mi hanno fatto crescere, a Frosinone ho avuto la possibilità di mostrare il mio calcio. A Cesena e Brescia sono cresciuto, alla Sampdoria ho dato il mio meglio: sono stati quattro anni fantastici con i tifosi che mi sono rimasti nel cuore. All'Inter ho fatto quasi due anni arrivando anche in Champions League, tutte le squadre mi hanno regalato qualcosa e sono grato loro per avermi permesso di arrivare al massimo del calcio, che è la Nazionale. Ringrazio tutti per l'affetto".

Sul nuovo Napoli di Antonio Conte e la corsa Scudetto: "All'Inter magari volevo fare meglio in campo ma non sono riuscito. Comunque resto tifoso dell'Inter, anche Piero Ausilio è apparso nel video di saluto che mi hanno fatto. L'Inter ha qualcosa in più avendo lo stesso mister e tanti giocatori che sono rimasti, però il Napoli darà fastidio a tutti. Conoscendo il mister, sarà dura giocare contro il Napoli per tutti".