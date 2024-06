Dopo la partenza di Michy Batshuayi, il Fenerbahçe di José Mourinho rischia di perdere Edin Dzeko, arrivato in Turchia soltanto la scorsa stagione. E anche se il Beşiktaş punta sullo scambio con Vincent Aboubakar, secondo Fotospor l'ex attaccante dell'Inter si avvicina ogni giorno di più all'Hajduk Spalato. Anche se il direttore sportivo del club che l'anno prossimo sarà allenato da Gennaro Gattuso per il momento getta acqua sul fuoco: "Dzeko? Abbiamo una lista di trasferimenti. Vediamo cosa succederà. Non voglio fare nomi, non sarebbe giusto perché questi giocatori appartengono ad altro club. Sicuramente vogliamo rinforzi. Vedremo fino a che punto ciò sarà possibile. Non introdurremo un nuovo sistema di gioco, puntiamo solo a rinforzarci".