Edin Dzeko sposa il Fenerbahce e si presenta ai suoi nuovi tifosi. L'attaccante bosniaco, volato in Turchia dopo l'addio all'Inter da svincolato, ai canali ufficiali del suo nuovo club si è detto "felice e orgoglioso di far parte della straordinaria famiglia del Fenerbahce. Devo dire ai nostri tifosi che darò il massimo in ogni partita che giocheremo e in ogni allenamento che faremo".

Yeni transferimiz Edin Dzeko: "Muhteşem Fenerbahçe Ailesi’nin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor, oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım."



