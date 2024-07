Dopo l'affare naufragato per Pau Lopez con il Marsiglia, il Como si è fiondato su Emil Audero, offrendo alla Sampdoria ben tre giocatori: per arrivare all'ex portiere dell'Inter, stando alle informazioni raccolte da Gianlucadimarzio.com, il club neopromosso è disposto a dare in cambio Simone Ghidotti, Nikolas Ioannou e Alessandro Bellemo. Mossa che ha sbloccato la situazione, tanto che l'esperto di mercato di Sky Sport parla di chiusura vicina.