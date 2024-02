"Radu ha più talento, però tu sei un gran lavoratore. È la tua strada, c’è chi arriva prima e chi dopo". Questa la frase che Stefano Vecchi, all'epoca allenatore dell'Inter Primavera, disse a Michele Di Gregorio. Che oggi, a distanza di anni, ha riflettuto su quell'episodio ripensandolo con la saggezza che ha acquisito nel corso della carriera: "A 17 anni pensi di avere il mondo in mano ma non è così - le parole del portiere del Monza a Cronache di Spogliatoio -. Quella frase non era per dirmi 'sei scarso', era per farmi capire che avremmo intrapreso due strade diverse.

Ripensandoci adesso aveva ragione perché Andrei è un portiere fortissimo, ed era più pronto di me. Quando sei giovane, credi delle cose, io a distanza di tempo ho capito che il mister mi voleva bene. Non l'ho presa bene all'epoca, ma se devo mandare un messaggio ai giovani dico di guardarsi in terza persona, di farsi consigliare da persone che vogliono il tuo bene".