Rimasto svincolato dopo l'avventura all'Inter dove è stato protagonista, seppur con un ruolo da comprimario, della conquista della seconda stella, Davy Klaassen torna all'Ajax. Nella giornata di domenica, riferiscono in patria, l'olandese avrebbe raggiunto un accordo con i Lancieri: oggi le visite mediche e la firma. Per tornare nel club in cui è cresciuto, il classe 1993 avrebbe detto no a offerte più importanti dal punto di vista economico.