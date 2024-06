Per la Croazia l'ultima spiaggia per sperare ancora negli ottavi di finale di Euro 2024 si chiama Italia. Lo sa bene il ct Zlatko Dalic che nel day after del bruciante pari contro l'Albania si sofferma anche sulle prestazioni in calo di due ex interisti, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic: "Marcelo è un gigante del calcio croato, dà sempre il massimo - sottolinea in conferenza stampa -. Non parlavamo così dopo il Portogallo, allora era bravissimo. Adesso il fatto è che non funzioniamo come una squadra, quindi neanche lui è il migliore. Non abbiamo mai perso così tanti palloni facili a centrocampo, ma non dipende solo da Brozovic. La mia idea è che abbiamo il possesso palla attraverso i tre centrocampisti: forse Brozovic è quello messo peggio, ma la partita contro il Portogallo è stata buona, così come con la Spagna. Non possiamo parlare solo di un singolo. Brozovic ha fatto una buona stagione nel campionato saudita, Kanté è la prova che quel campionato non è privo di valori. È tornato nella nazionale francese ed è stato l'MVP. Questo è il risultato della prestazione di tutta la squadra".

Il discorso si sposta poi su Perisic: "È pronto, si allena il più possibile, ma dopo nove mesi non è facile per lui. Dà tutto quello che può".