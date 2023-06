Caos nel ritiro a Fiume della Croazia: Marko Livaja lascia la Nazionale. Il motivo? Come spiega Tuttomercatoweb, alla base della decisione dell'ex interista c'è un veemente battibecco avvenuto lunedì con alcuni tifosi. Dopo aver ricevuto diversi insulti, Livaja avrebbe reagito in malo modo. Da qui la scelta concordata col c.t. Dalic di abbandonare il ritiro croato.

"Dopo tutto quello che è successo nelle ultime 24 ore, sento di non essere pronto a dare il massimo alla Nazionale e so che restando sarei solo un fastidio per la squadra, che dovrebbe restare serena durante la preparazione a queste sfide importanti - ha spiegato lo stesso attaccante -. Auguro ai ragazzi tutta la fortuna in Olanda, sperando che vincano. Ringrazio l'allenatore per la sua comprensione, il presidente Kustic e la Federazione per il loro supporto e spero che i tifosi capiscano che la Nazionale significa molto per me e spero di farne parte anche in futuro".

"Mi dispiace molto che si sia arrivati ​​a questo e che il comportamento inaccettabile di diverse persone ci abbia portato a perdere un giocatore importante per questa competizione - ha detto Dalic -. Capisco Marko e la gravità della situazione in cui si è trovato. E rispetto il fatto che dopo tutto quello che è successo non si senta pronto per partecipare alla fase finale della Nations League. Marko sarà convocato in futuro".