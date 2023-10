Dal palco dell'auditorium Santa Chiara di Trento, Antonio Conte lancia proclami per il futuro. Interpellato sul suo possibile ritorno in panchina dopo l'esperienza col Tottenham, l'ex allenatore di Juventus e Inter scalda così i motori: "Per me lo stress è benzina, la pressione ti dà motivazione perché poi quando vinci è ancora più bello. C'è lo stress negativo e quello positivo, e per me è energia e adrenalina pura. Per arrivare a quei momenti lavoro tanto. Adesso ho staccato anche per dare più tempo a me stesso e alla mia famiglia.

Continuo a studiare, vedere cambiamenti e captare nuove situazioni. Quando tornerò sarò anche più pronto per reggere a livelli di eccellenza. Sono uscite voci di mercato, ma ora sento il bisogno di dover dedicare tempo a me stesso e a mia figlia che sta crescendo. Una scelta di vita per poi tornare a dare battaglia. E sarà molto dura per gli altri".