Intervistato da Sky Sport, Sonny Colbrelli, re della Roubaix 2021 che ha deciso di ritirarsi per i noti problemi al cuore emersi per la prima volta il 21 marzo 2022 al traguardo della prima tappa del Giro di Catalogna, ha svelato di aver avuto dei contatti telefonici con Christian Eriksen, il centrocampista danese che è tornato a giocare grazie a un defibrillatore cardiaco sottocutaneo dopo il malore accusato a Euro 2020: "Lo sento ancora oggi, gli ho fatto i complimenti e l'in bocca al lupo per i Mondiali in Qatar - le sue parole -. Ho chiesto il suo numero di telefono quando ero in Spagna, e tanti manager mi dicevano che non avrebbe risposto perché è un uomo riservato. Invece con me è andata diversamente, mi ha chiamato subito. Per me è stato un esempio, dopo quello che ci è successo non è facile essere lì. Lui ora è al Manchester e sta realizzando un altro sogno andando ai Mondiali".