Rachel Flore Pardo, avvocato della ragazza che ha accusato di abusi sessuali il difensore del PSG Achraf Hakimi, ha rilasciato un comunicato stampa nel quale spiega la propria posizione dopo le dichiarazioni del legale dell'ex interista, Fanny Colin: "Prendiamo atto dell'incriminazione del signor Hakimi e desideriamo ricordare che un'incriminazione non è mai automatica. Nel caso specifico, il suo atto d'accusa dimostra che il GIP ha ritenuto che vi siano gravi e concordanti indizi della commissione del reato di stupro di cui la mia assistita è vittima. Non tollereremo alcuna campagna di denigrazione o destabilizzazione a suo danno, come purtroppo accade ancora troppo spesso per le donne che hanno il coraggio di denunciare gli atti di stupro di cui sono vittime.