Prima da titolare questa sera con la maglia del Torino per Cesare Casadei, arrivato dal Chelsea in gennaio. Proprio sul giocatore uscito dalle giovanili dell'Inter si sofferma anche il direttore sportivo granata Davide Vagnati ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio: "Cesare è un giocatore di grande talento, deve stare tranquillo e lavorare ma è uno che ci mette sempre l'anima, ed è così che si cresce. Siamo curiosi, ma deve stare tranquillo. I giudizi non si danno dopo una partita, le qualità si vedranno durante il campionato".