Jamie Carragher esplode contro Romelu Lukaku. L'ex stella del Liverpool, intervenuto negli studi della CBS, usa parole durissime per commentare l'atteggiamento dell'attaccante del Chelsea: "Questa storia che Lukaku ha bisogno di amore ha stancato… ma scendi in campo e gioca bene! Non dipende dall’allenatore, dipende dal giocatore. Cosa c’entra l’amore del tecnico? Il Chelsea ha speso 113 milioni di euro per un giocatore che facesse la differenza in partite come questa, ma in realtà non riesce neanche ad entrare nell’undici titolare. Anche i suoi numeri in Premier League, se guardiamo le squadre contro cui ha segnato non troveremo mai una big. È un buon giocatore, ma quando parliamo di gente come Benzema, Kane e Lewandowski lui è sempre sotto quel livello".