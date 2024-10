Intervistato da Radio TV Serie A, Christian Brocchi ha ripensato ai famosi scambi di mercato tra Inter e Milan degli anni 2000, operazioni che coinvolsero anche il diretto interessato: "Ci sono stati scambi ancora più clamorosi e importanti per il Milan - le parole dell'ex centrocampista -. Se pensiamo a Pirlo e Seedorf, i rossoneri ci hanno sempre guadagnato. Non voglio sminuire gli altri giocatori, ma chi andava al Milan faceva bene perché trovava una società top al mondo. C'era uno zoccolo duro, da Maldini a Costacurta, che ti faceva capire come comportarti".