Intercettato dai cronisti in occasione del 'FootGolf 2° Memorial Vujadin Boskov', Marco Branca ha preferito non approfondire il suo desiderio di tornare un giorno alla Samp nelle vesti di dirigente: "Non mettiamo condizioni, il piacere ci sarebbe e ci sarà, ma sono qui per una partita di footgolf - le parole dell'ex Inter raccolte da Sampdorianews.net -. Se mi manca il calcio? No, sono direttore strategico di un'agenzia che ne gestisce tre e mi sto divertendo con i giovani e stiamo facendo la base delle agenzie con loro. Sono sempre nel mondo del calcio, mi sto divertendo a dare consigli".