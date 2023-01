Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, Cristiano Biraghi, capitano dei gigliati tornato in viola nel 2020 dopo un anno di prestito all'Inter, ha raccontato il suo rapporto con il club toscano: "Avevo capito subito che che la Fiorentina poteva essere la mia dimensione, l'obiettivo era quello di diventare capitano e di aiutare i compagni non tanto a livello tecnico, visto che a quello ci pensa il mister, ma soprattutto a livello comportamentale, di responsabilità e di carattere". Oggi la fascia indossata da Davide Astori, "che ho avuto l'onore di avere come capitano, è una grande responsabilità. Va assolutamente portata con onore".