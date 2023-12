Nell'edizione di Sportweek in edicola domani con la Gazzetta dello Sport, c'è anche un'intervista amarcord a Beppe Bergomi, nella quale lo Zio ha raccontato i duelli in campo senza esclusione di colpi con i grandi attaccanti della sua epoca: "A Maradona ho dato botte che c’era quasi da vergognarsi: lui si rialzava e ti dava la mano - il ricordo dell'ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana -. A Van Basten schiacciavo i piedi, lo tiravo per la maglia e lo prendevo per le palle, lui raccoglieva la sabbia da terra, me la tirava in faccia e partiva".