Niente nuova avventura in panchina in vista per Rafa Benítez. Lo spagnolo ha infatti deciso di rifiutare l’offerta del Botafogo, nonostante il progetto ambizioso proposto dal club brasiliano. Secondo la stampa spagnola, l’ex allenatore di Inter, Napoli, Liverpool e Real Madrid ha valutato seriamente l’opportunità, ma diversi fattori lo hanno spinto a declinare la proposta.

Il Botafogo, guidato dal proprietario John Textor, gli aveva offerto un progetto vincente, con l’obiettivo di lottare per tutti i titoli nazionali e internazionali, inclusi Libertadores e Mondiale per Club. Tuttavia, non è stata una questione economica a bloccare l’accordo: il suo entourage ha confermato ad AS che la proposta era 'attraente' e non si è discusso di cifre.

Benítez, 64 anni, è fermo dallo scorso marzo, dopo l’esonero dal Celta Vigo. Nel corso della sua carriera ha conquistato importanti trofei, tra cui la Champions League 2005 con il Liverpool, due campionati spagnoli con il Valencia e titoli in Italia con Napoli e Inter, tra cui una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane e un Mondiale per Club. Per ora, il tecnico spagnolo resta in attesa di una nuova opportunità, senza escludere un ritorno in panchina in futuro.