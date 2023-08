Raoul Bellanova si presenta ai tifosi del Torino. Intervenuto nella cornice de La Rinascente, centro commerciale di Torino in via Lagrange, il terzino spiega la sua scelta di sposare i granata dopo l'esperienza all'Inter: "C'è un bel gruppo. Ringrazio la società, tutti mi hanno accolto come uno di loro. Vado al campo come se fossi qua da uno o due anni. A livello fisico è provante con mister Juric, venivo da un'annata diversa ma sto prendendo la forma e non vedo l'ora di trovare la forma. Juric vuole che ci divertiamo, e di giocare sempre in avanti: vuole che noi esterni siamo determinanti per cercare di fare gol. C'era qualche squadra su di me, ma ho scelto il Toro perché ho visto un grande interessamento. Mi ha chiamato anche il mister, non ho più avuto dubbi".

Spazio poi anche alla posizione in campo: "Giocare anche a sinistra? L'ho fatto sia a Cagliari che all'Inter. Preferisco giocare a destra, dove mi trovo meglio. Ma se ci fosse bisogno posso fare tutto, a parte il portiere (ride, ndr)".

Bellanova torna poi anche sulla finale di Champions League con l'Inter in cui ha calcato il campo per qualche minuto: "Non pensavo di giocare, ero molto tranquillo e volevo dimostrare di poter giocare certe partite. Allo stesso tempo sono contento di aver fatto la scelta del Toro, voglio essere protagonista e dimostrare di tornare a fare quelle partite".