Esperienza qatariota in vista per Ishak Belfodil. Archiviata la parentesi tedesca con l'Hertha Berlino, l'ex Inter decide infatti di cambiare continente e trasferirsi in quel di Doha, lì dove giocherà con i locali dell'Al-Gharafa. L'annuncio, arrivato nelle scorse ore, parla di accordo preliminare da formalizzare a breve.