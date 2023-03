C'è posta per Roberto Mancini . E chi sa se il ct azzurro aprirà o meno la busta. Quello certo è che al ct dell'Italia mancano giocatori, in attacco soprattutto e "non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano" come aveva detto lo stesso Mancini.

Una 'lamentela' che non è andata parecchio giù a Mario Balotelli, ex pupillo del Mancio, ai tempi di Inter in primis e City dopo, oggi lontano però dalla causa italiana, sotto la guida Mancini. L'ex attaccante di Inter e Milan non le manda a dire e come di consueto fa sentire la sua voce tramite i social: "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma... fidatevi" scrive Super Mario su una storia Instagram, dove poi aggiunge: "Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai".