L’Atletico Madrid si prende la rivincita e, dopo il 5-3 a favore del Real Madrid in semifinale di Supercoppa di Spagna, fa 3-2 questa sera al Metropolitano Stadium ed elimina i cugini blancos dalla Copa del Rey. Ad aprire le marcature è Samuel Lino, al 39esimo, ma Oblak si fa beffare e al 46esimo e con un rovinoso autogol mette momentaneamente in pari il risultato. Al 57esimo il solito Morata riporta in vantaggio i padroni di casa ma Joselu all’82esimo ritrova ancora il modo di pareggiare i conti e rimanda il verdetto ai supplementari.

Al 100esimo minuto Antoine Griezmann fa un eurogol e mette il tabellino sul 3-2. Brividi poi nel secondo supplementare per l'ennesimo pareggio delle Merengues firmato da Dani Ceballos ma vanificato da un fuorigioco. A far calare il sipario causando l'estasi di tutto il metropolitano, Simeone in primis, è Riquelme che in contropiede cala persino il poker al 119esimo. Atletico di Madrid ai quarti di Coppa del Re.