Angel Correa sembra destinato a lasciare l'Atletico Madrid, ammaliato anche lui dalle sirene arabe. L'attaccante argentino, infatti, è pronto a dire sì all'Al Ittihad e anche Diego Simeone, parlando ai microfoni de La Liga TV dopo la partita vinta in casa del Granada, rilascia dichiarazioni che suonano come un congedo dal calciatore: "Ho parlato a lungo con Angel. Lo apprezzo moltissimo come persona. Sappiamo quanto sia importante per la squadra. Che faccia la cosa migliore per lui; qualunque cosa sia, lo appoggeremo. Ai ragazzi che ci hanno dato il cuore, diamo tutto”