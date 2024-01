È l’Atletico Madrid la quarta squadra a completare il mosaico delle semifinali dell’edizione in corso della Copa del Rey: Siviglia battuto 1-0. Dopo la vittoria del derby madrileno, valsa la qualificazione ai quarti di finale, i colchoneros continuano la loro corsa anche contro il Siviglia. Pesante l’errore di Griezmann al 26esimo che dal dischetto sbaglia la possibilità di portare i padroni di casa in vantaggio, ma i rojiblancos non mollano e al 79esimo arriva la rete di Memphis Depay su assist di Angel Correa che basta a sconfiggere la squadra di Sanchez Flores e agguantare la semifinale.

Sul finale il direttore di gara indica, seppur con non troppa convinzione il dischetto a favore della squadra ospite. Ma al 95esimo, si gela il sangue a tutti i presenti al Civitas Metropolitano: Barrios perde malamente un pallone poi interviene a valanga su Lamela, Gil Manzano fischia calcio di rigore ma dopo un controllo VAR torna sui suoi passi e fa esplodere il tifo Rojiblanco. Dopo sette anni, l'Atletico è fra le prime quattro della Copa.