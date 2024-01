Cesar Azpilicueta ha accusato una lesione del menisco esterno ieri durante il derby di Madrid vinto dall'Atletico contro il Real in Copa del Rey. Il difensore spagnolo, che è rimasto in campo appena dieci minuti nel primo tempo supplementare prima di infortunarsi, è stato sottoposto oggi agli accertamenti del caso che hanno evidenziato questo tipo di problema, per il quale lo staff medico del club dovrà decidere il tipo di trattamento per il recupero. Da capire, se l'ex Chelsea rientrerà in tempo per la doppia sfida di Champions League contro l'Inter.