All'indomani del pari contro la Germania, grazie al quale la Svizzera si è qualificata agli ottavi di finale dell'Europeo da seconda della classe, Pierluigi Tami, direttore tecnico degli elvetici, ha parlato della prestazione di Yann Sommer ai colleghi di Bluewin.ch: "Siamo molto soddisfatti della sua performance, ma non è mio compito giudicarlo - le sue parole -. Il gol preso (poi annullato, ndr)? La palla salta davanti a lui, non era così facile pararla. Ma poi è stato presente nel secondo tempo, ha fatto uscite sicure. Penso che Yann abbia giocato molto bene come, del resto, tutti gli altri giocatori".