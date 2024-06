Quello tra Svizzera e Italia sarà il derby del cuore per il presidente della FIFA Gianni Infantino, presente ovviamente all'Olympiastadion di Berlino. Parlando ai microfoni di RAI Sport, Infantino ricorda come questa sia una sfida speciale per lui considerati anche i tanti interisti presenti sulla sponda azzurra che ritroveranno da avversario Yann Sommer: "E' vero, Sommer ha fatto una stagione incredibile con l'Inter... C'è da fare il tifo comunque"