Dopo una prima giornata scoppiettante, le Nazionali europee si preparano a scendere nuovamente in campo per alimentare i propri sogni di gloria. Con 13 giocatori, l'Inter è la squadra di club più rappresentata in Germania, insieme al Manchester City, un motivo di orgoglio che amplifica l'interesse del popolo interista per la competizione, trasformandola anche in curiosità nell'assistere a un vasto confronto tra i propri idoli.

Come si presentano i nerazzurri a questo secondo round europeo? Ecco cosa ne pensano i bookmakers.

La Svizzera di Sommer 'vede' già gli ottavi - Il successo nella gara d'esordio sull'Ungheria ha messo gli elvetici in una condizione più che favorevole in vista dell'incrocio con la Scozia, travolta nella gara inaugurale da una straripante Germania. Secondo Betclic, la formazione di Murat Yakın è nettamente favorita nell'impegno con i britannici, con quota-vittoria a 1.85. I ragazzi di Steve Clarke sono 'obbligati' a cercare i tre punti per sperare fino all'ultimo, ma le loro possibilità contro i rossocrociati sono ridotte al minimo, a 4.45. A 3.53 la valutazione sul pareggio.

Albania, Asllani trova tre ex-interisti - Nel match tra le due sconfitte della prima giornata del Gruppo B, l'Albania del centrocampista nerazzurro troverà la Croazia di tre volti ben noti dalle parti del "Meazza", ossia Ivan Perišić, Marcelo Brozović e Mateo Kovačić. Per Betclic, gli uomini di Zlatko Dalić porteranno a casa l'intera posta in palio, ipotesi quotata a 1.46 (per Snai a 1.45). Più difficile assistere a un pareggio, a 4.40, o a un'affermazione albanese, a 7.20.

Italia, con la Spagna è l'ora della verità - Dopo il successo "a tinte nerazzurre" nella partita inaugurale, firmato dalle reti di Barella e Bastoni, i ragazzi di Spalletti si preparano per quello che, sulla carta, è il confronto più ostico del girone. Secondo Betclic, le Furie Rosse sono favorite per la vittoria, data a 2.05, mentre l'Italia è a 3.62, con il pareggio a 3.17. Un altro gol di Nicolò Barella è stimato a 8.50, mentre Alessandro Bastoni è addirittura a 15.00.

De Vrij e Dumfries sfidano Pavard e Thuram - In una contesa che si preannuncia già decisiva per il primo posto nel Gruppo D, la Francia arriva con i favori del pronostico di Betclic, con una quota-vittoria a 2.18. Più in salita la strada degli Oranjie, a 3.03. Il segno X è dato a 3.22. Nella grande abbondanza del reparto offensivo transalpino, Marcus Thuram cerca un acuto quotato a 3.90.

Austria, un'occasione da sfruttare - Nello stesso raggruppamento, Polonia e Austria cercano i primi punti, per garantirsi una speranza in vista dell'ultimo turno. Secondo Betclic, Sabitzer e compagni hanno ottime chance di vittoria, stimata a 1.90. Il pareggio è indicato a 3.35, il colpo grosso dei polacchi a 3.65. La quota-gol del nerazzurro Marko Arnautović si attesta a 2.85.

Turchia, arriva il Portogallo - Dopo il 3-1 rifilato alla Georgia, Çalhanoğlu e compagni sono pronti a giocarsi una fetta consistente del proprio futuro nel Gruppo F e nella competizione con i lusitani, che dopo il trionfo al cardiopalma con la Repubblica Ceca partono nettamente davanti nei pronostici di Betclic, a quota 1.51. Il pareggio è a 4.10, i tre punti per i turchi sono indicati invece a 5.20. Un sigillo di Hakan Çalhanoğlu è quotato a 8.50.