Dopo qualche brivido iniziale la Germania liquida senza troppi patemi l'Ungheria: finisce 2-0 per la truppa di Nagelsmann, che conquista così il secondo successo che la proietta in testa al raggruppamento A. Decidono le reti di Musiala e Gundogan. Dopo la goleada in apertura contro la Scozia, bottino pieno per i padroni di casa.