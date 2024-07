Dopo la partita contro la Romania, Denzel Dumfries, eletto miglior giocatore dell'incontro, ha sottolineato il feeling rimasto intatto con Steven Bergwijn, risalente ai tempi del PSV Eindhoven: "Steven ed io abbiamo giocato molte partite a destra in passato, come al mio debutto in Nazionale, ma non ancora in questo torneo. Conosco Steven in tutto e per tutto. So cosa vuole e lui sa cosa voglio io. Steven è un grande giocatore. Quella connessione c’è, ma anche con Donyell Malen. Sono di nuovo il vecchio Denzel? Oggi ha ricevuto un assist", ha concluso con un sorriso.