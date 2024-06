Saranno tanti i tifosi vip presenti domani a Berlino per la partita tra Italia e Svizzera. Come riporta Sportface.it, sono attesi sugli spalti dell'Olympiastadion il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi e l’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio.

Presenti come di consueto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ma anche il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, e il numero uno della Lega Pro, Matteo Marani, oltre a diversi ex giocatori azzurri come Marco Materazzi e Gianluca Zambrotta.