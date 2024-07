"Era importante superare la Romania", ha detto Stefan de Vrij in mista dopo la vittoria contro la Nazionale romena che ha permesso agli Oranje di ottenere l'accesso ai quarti di finale di Euro '24. Ma ovviamente c'era di più in questa partita, volevamo recuperare dopo una brutta giornata contro l'Austria. Dopo una partita deludente, vuoi tornare a giocare il più presto possibile, ora non si può fare e bisogna accettarlo. Ma abbiamo approfittato di questi giorni per imparare dagli errori commessi".

La squadra ha mostrato notevoli miglioramenti sulla fase di riaggressione.

"Ci siamo difesi bene sin dalla prima linea, trovando il momento giusto per esercitare pressione. Questo è stato un aspetto in cui abbiamo avuto più difficoltà la settimana scorsa".

L'unico problema rimane la difficoltà nel chiudere le partite.

"Penso che avremmo potuto rendere le cose più facili se avessimo segnato il secondo gol velocemente. Ma abbiamo dimostrato di aver imparato dalla scorsa settimana. Su questo possiamo migliorare".