Tifosi albanesi sotto la lente d'ingrandimento della UEFA. La confederazione ha avviato procedimenti disciplinari in conformità all’articolo 55 del Regolamento disciplinare in seguito alla partita contro l'Italia di Dortmund. Quattro i capi d'accusa contestati ai numerosi tifosi di Kristjan Asllani e compagni presenti sabato al Westfalenstadion: lancio di oggetti, accensione di fuochi d’artificio, invasione di campo e trasmissione di un messaggio provocatorio non idoneo a un evento sportivo.