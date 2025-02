L’Inter abbraccia Nicola Zalewski. Dopo la partenza di Tajon Buchanan, il club nerazzurro accontenta Simone Inzaghi e gli mette a disposizione un altro esterno. Si proverà a metterlo a disposizione del tecnico già per il derby, nonostante si tratti di una corsa contro il tempo. L'obiettivo è farlo firmare e annunciarlo entro la mezzanotte di oggi.

Intanto Zalewski è sbarcato a Milano attorno alle 21, come testimoniano le immagini di FcInterNews.it. Nessuna dichiarazione per il giocatore che arriva in prestito dalla Roma.