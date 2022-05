Ha trovato la dimensione ideale Niccolò Corrado, il terzino sinistro cresciuto nel vivaio nerazzurro che adesso punta alla B con la Feralpisalò. Una rete e sei assist in 35 presenze nel Girone A di Serie C per il classe 2000 che dopo Arezzo e Palermo trova la sua consacrazione proprio in riva al Garda. “Venivo da una stagione difficile, ho scelto la Feralpi per giocare e rilanciarmi. Ho trovato un club ambizioso, un gruppo fantastico e uno staff forte, sono davvero contento di essere qui”, ha confidato il difensore nell'intervista concessa a FcInterNews.it.

Adesso vi aspettano i playoff, ai quali vorrete sicuramente partecipare con alte ambizioni.

“L'obiettivo è la Serie B, siamo all'altezza per potercela giocare. Un'eventuale promozione cambierebbe le carriere di tutti, inclusa la mia”.

Quanto ha inciso nella sua stagione la presenza di una vecchia conoscenza interista quale Stefano Vecchi in panchina?

“L'ho avuto in Primavera e lo conosco molto bene, avere la sua fiducia mi ha aiutato nel liberarmi mentalmente dopo le difficoltà dell'anno scorso. Il mister non regala mai nulla, il suo pretendere sempre il massimo da tutti mi piace”.

Il suo arrivo in verdeblu è collegato proprio a lui?

“La possibilità di venire a Salò c'era stata anche l'anno scorso ma alla fine avevo deciso per il Palermo. Quando quest'estate Vecchi mi ha chiamato non ci ho pensato due volte e ho accettato subito”.