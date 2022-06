Il suo gol ha permesso all’Inter Primavera di laurearsi campione d’Italia per la decima volta nella propria storia. In Bulgaria tutti erano pazzi di lui già da parecchio tempo. Oggi il club nerazzurro si gode un prospetto che ha preferito sin da subito il trasferimento alla Beneamata rispetto a quello all’Ajax o alla Juventus. Nikola Iliev ha un futuro radioso davanti a sé. Kaloyan Ivanov, l’agente del calciatore, in esclusiva per FcInterNews commenta l’evoluzione del suo assistito nel calcio italiano.

Cosa ha provato quando Nikola ha segnato contro la Roma?

“È stato davvero emozionante. So quanto credesse che avrebbe vinto”.

Cosa le ha detto Nikola?

“Ovviamente che era molto felice per quanto ottenuto sul campo”.

Ha disputato un’ottima stagione, dove vuole arrivare?

“Guardi, noi non ragioniamo così, ma pensiamo in un modo differente. Voglio dire che Nikola è concentrato sul presente, prova a migliorarsi come tutti i calciatori della sua età e poi vedremo cosa accadrà. Possiede grandi sogni!".