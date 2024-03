In queste ultime ore, dopo la dolorosa eliminazione in Champions League, in casa Inter il focus è stato indirizzato al reparto offensivo, posto che il resto della rosa, con gli ingaggi a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, è ormai già completato. I limiti emersi in un'annata comunque eccellente per i nerazzurri riguardano proprio l'attacco, dove la squadra si è aggrappata troppo al mood di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che pur trascinandola hanno registrato passaggi a vuoto. Per questo l'idea della dirigenza è puntare su un attaccante di valore che vada ad aggiungersi all'iraniano ormai ex Porto, rivalutando le posizioni di Alexis Sanchez, che ha il contratto in scadenza, e Marko Arnautovic, il cui rendimento, anche a causa di troppi problemi fisici, è stato al di sotto delle aspettative.

Uno dei nomi in vetrina e che farà parecchio rumore durante la prossima sessione di mercato è quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, che ha avuto una crescita esponenziale durante la gestione Thiago Motta a Bologna, probabilmente sarà al centro di molti discorsi. Intanto, lui ha un'idea chiara: nessun ritorno al Bayern Monaco, nonostante la clausola da 40 milioni in mano ai tedeschi. Che, comunque, non sembrano intenzionati a esercitarla. Il classe 2001 vuole trasferirsi in una big, che sia in Italia o in Premier League. Per quanto riguarda gli interessi oltre Manica, si registrano quelli di Arsenal (che ha mandato osservatori a vederlo più volte, l'ultima durante Lazio-Bologna) e Manchester United (presente con uno scout ad Atalanta-Bologna, ma più per Teun Koopmeiners e Giorgio Scalvini). Ma nulla di veramente concreto.

L'interesse vero per il nativo di Schiedam è in Serie A. Il Napoli ha già fatto un sondaggio con il Bologna, consapevole di poter investire il ricavato della cessione quasi sicura di Victor Osimhen. Il Milan è il club che lo segue da più tempo e deve rinforzare l'attacco, Geoffrey Moncada l'ha visionato dal vivo diverse volte ma la situazione da definire tra dirigenza e allenatore non ha ancora invitato la società rossonera a effettuare un affondo.

Poi c'è l'Inter, che oltre ad andare a vederlo con i propri osservatori ha chiesto informazioni sulla sua situazione forte degli ottimi rapporti con il Bologna, con cui ha realizzato la scorsa estate i trasferimenti di Giovanni Fabbian e Marko Arnautovic. Piero Ausilio nello specifico ha chiesto all'amico e collega Giovanni Sartori, diesse rossoblu, di tenerlo aggiornato su eventuali sviluppi di mercato intorno a Zirkzee. I motivi sono essenzialmente due: un club come l'Inter non perde mai di vista giovani talenti potenzialmente adatti a indossare la maglia nerazzurra. In secondo luogo, l'idea è quella di tenersi pronti nel caso di uno scossone. Il discorso non riguarda Martinez, che è prossimo all'accordo per il rinnovo dopo la recente apertura all'aumento dell'offerta, quanto piuttosto Thuram. Se in estate arrivasse una proposta da 70 milioni per il francese, arrivato a parametro zero, è ovvio che in Viale della Liberazione dovrebbero tenerne conto essendo il player trading alla base delle strategie di mercato. E in Premier League soprattutto più di un club avrà bisogno di un rinforzo davanti. Oggi non c'è alcuna proposta né trattativa in corso, ma la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e prende in considerazione più ipotesi. Compresa la strada che conduce a Zirkzee.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!