La testa al campo più che al mercato. L'Atalanta in questo momento è concentrata sulla partita di stasera contro l'Inter al Meazza, dove vuole compiere l'impresa di eliminare i più quotati avversari e accedere alle semifinali di Coppa Italia. Anche per questo, con poche ore rimaste in questa finestra invernale di mercato, sono ridotte al lumicino le possibilità che la rosa bergamasca possa cambiare, soprattutto in uscita.

Gli orobici hanno già detto no al Milan per Marco Sportiello e alla Roma per Luis Muriel e sono intenzionati a fare altrettanto con l'Inter per quanto concerne Merih Demiral, indicato come sostituto ideale di Milan Skriniar qualora lo slovacco andasse immediatamente al Paris Saint-Germain.