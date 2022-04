Una telefonata per intavolare una trattativa e provare ad assicurarsi un colpo ad effetto. Una risposta, educata, che sin da subito peró ha smontato il castello delle idee. Secondo quanto appurato da FcInterNews un noto intermediario turco (che lavora con e per i principali club della Superlig, il massimo campionato del Paese) la scorsa settimana ha contattato l’entourage di Ivan Perisic per capire i margini di manovra per un accordo con il giocatore. Ebbene, la risposta è stata netta e decisa: pur ringraziando dell’interesse, l'entourage non ha nemmeno voluto sapere quanto si sarebbe spinto in là dal punto di vista economico l'eventuale acquirente.